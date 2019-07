Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin ont perdu une finale dantesque samedi, à Wimbledon. Les Français ont perdu en cinq manches et après quasiment cinq heures de jeu (4h57') contre les Colombiens Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, qui ont breaké à 4-3 dans l'ultime set afin de servir pour le gain du tournoi dans la foulée, alors que les quatre premières manches s'étaient conclues au tie-break (6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 6-3).