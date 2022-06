Le bas du tableau de Wimbledon commence sérieusement à se dégarnir ! Après les forfaits de Marin Cilic et de Matteo Berrettini, c'est Felix Auger-Aliassime, quart de finaliste l'an passé et tête de série n°6, qui a pris la porte dès le premier tour. Le Canadien avait droit à un match-piège contre Maxime Cressy, 45eme mondial mais redoutable sur gazon avec son service-volée, et il est tombé dedans. L'Américain né à Paris s'est imposé 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 en 4h13. "FAA" a pourtant réussi plus d'aces que lui (28 contre 18) et quasiment autant de doubles-fautes (8 contre 9), mais il perdu deux des trois tie-breaks. Vainqueur du premier jeu décisif sur le score de 7-5, le Canadien a ensuite perdu le deuxième set suite à un break à 1-1 et aucune possibilité de revenir au score.

Aucune balle de break non plus dans la troisième manche, où Cressy a sauvé deux balles de set avant de remporter le tie-break 11-9. Dans la quatrième, l'Américain a manqué une première balle de match à 6-5, mais pas la deuxième dans le tie-break, et l'a finalement emporté 7-5. A 25 ans, il signe sa toute première victoire à Wimbledon ! Prochain adversaire : Jack Sock, un autre autre gros serveur.