Le défi était grand il est vrai. Cinq ans après son unique match face au maître bâlois, dans le cadre du Masters 1000 de Paris (défaite 6-4, 6-4), Lucas Pouille avait rendez-vous ce samedi avec son éphémère partenaire d’entraînement – le temps d’un stage à Dubaï en 2016 – un Roger Federer huit fois vainqueur ici au All England Club quand lui découvrait tout juste le Centre Court et son impressionnant cérémonial.

Amélie Mauresmo, son entraîneur, avait mis l’accent sur la dimension majuscule de ce court. Une découverte forcément éprouvante émotionnellement que son poulain, pourtant, a parfaitement gérée. Dans le premier acte, Lucas Pouille a même été le premier à se procurer des balles de break, à 3-3 et à 5-5. Seulement les occasions se sont envolées, et le Suisse lui n’a pas manqué de les concrétiser quand elles se sont présentées.

Le premier set ainsi bouclé en sa faveur (7-5), Roger Federer a profité ensuite du relâchement de son adversaire pour très vite prendre le dessus dans la deuxième manche, adjugée sur le score de 6-2. Puis le Nordiste a repris du poil de la bête, poussant la tête de série n°2 dans ses retranchements et au jeu décisif… précisément pour faire la décision (7-6[4]), sur la 28e faute directe d’un Français qui en termes de coups gagnants a fait jeu égal avec le maestro (38-39).

"Ça a été difficile, j’ai été très accroché dans le premier set notamment, j’ai eu des balles de break contre moi et finalement, la clef du match a peut-être été ce break en ma faveur réalisé en fin de set, soufflait après la rencontre Roger Federer sur l’antenne de beIN SPORTS. Ensuite, ça aurait pu vraiment être plus compliqué si je n’avais pas gagné le tie-break du troisième…" Et de conclure alors qu’il a désormais rendez-vous avec l’Italien Matteo Berrettini, tombeur dans le même temps de l’Argentin Diego Schwartzman (6-7, 7-6, 4-6, 7-6, 6-3): "Je ne sais pas combien d’années il me reste à jouer alors je profite au maximum. Je sais que je vais avoir l’occasion de jouer un nouveau match ici sur le Centre Court ou sur le n°1 et c’est tout ce qui m’importe !"