Jour de première pour Ons Jabeur, Aryna Sabalenka et Karolina Pliskova. Jabeur, devenue en janvier 2020 la première joueuse du continent africain à se hisser en quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem, a réitéré le même exploit, cette fois sur le gazon de Wimbledon, où elle n'avait jamais dépassé le cap du deuxième tour avant cette année. Sabalenka, quant à elle, n'avait jamais atteint les quarts de finale en Grand Chelem, où son meilleur résultat était un huitième de finale à Melbourne, en début de saison. L'aventure continue en revanche cette fois pour la Biélorusse comme pour la Tunisienne, qui s'affronteront au prochain tour dans le premier quart de finale du tableau féminin, et avec forcément pour la joueuse gagnante une qualification pour le dernier carré qui constituerait là encore une grande première, quelle que soit la joueuse qui l'emporte. Jabeur avait pourtant mal démarré son match, lundi contre Iga Swiatek. Malgré un break d'entrée en sa faveur, la tombeuse de Garbine Muguruza au tour précédent s'est retrouvé mené un set à rien par la Polonaise. Elle a alors fait tomber la foudre sur la lauréate de Roland-Garros 2020 et 9eme au classement, qui n'a plus marqué que deux jeux (5-7, 6-1, 6-1) face à la 24eme mondiale, au sommet de son art sur l'herbe londonienne et assurément dans la forme de sa vie.

Sabalenka peut remercier l'arbitre

Sabalenka carbure à plein régime elle aussi dans ce Wimbledon. Mais contre Elena Rybakina, ce lundi, la Biélorusse peut surtout remercier l'arbitre, qui a fait sortir complètement la Kazakhe de son match alors que les deux joueuses étaient à un set partout et 1-1, 30-30 dans le troisième set. Furieuse de s'être vu refuser un point pourtant parfaitement valable (elle avait servi un ace) et d'être contrainte de le rejouer suite à une annonce alors qu'elle l'avait gagné, la tête de série numéro 18 est entrée dans une colère noire. "Vous m’enlevez le point ! Vous m’enlevez le point sans raison ! Si je casse la raquette, je vais être condamné à une amende. Et vous ? Êtes‐vous condamné à une amende pour cela ?", a notamment hurlé la joueuse lésée, folle de rage. Sans jamais décolérer, elle s'est accrochée jusqu'à 3-3 avant de lâcher définitivement prise.

Barty toujours en course pour le doublé

Première également pour Karolina Pliskova. A l'instar de Jabeur et Sabalenka, la Tchèque n'avait jamais goûté à un quart de finale à Wimbledon. Ce sera le cas au prochain tour, contre Madison Keys ou Viktorija Golubic. L'ancienne numéro 1 mondiale uniquement 13eme dans le classement aujourd'hui n'a eu besoin que d'1h16 de jeu pour terrasser (6-2, 6-3) la joueuse russe issue des qualifications Liudmila Samsonova, 65eme mondiale. Déjà parvenue en quarts à l'Open d'Australie, où elle avait même participé aux demi-finales en 2019, comme à l'US Open (défaite en finale en 2016), Pliskova n'avait en revanche jamais atteint ce stade de la compétition à Londres. Ashleigh Barty, si. En 2019, lors de la dernière édition, l'Australienne déjà numéro 1 mondiale avait même soulevé le trophée à l'arrivée. Elle n'en est pas encore là, mais Barty s'est rapprochée d'un deuxième titre consécutif en s'imposant aisément lundi (7-5, 6-3) contre la Tchèque Barbora Krejcikova, qui venait de triompher à Roland-Garros après avoir gagné Strasbourg et n'avait plus perdu depuis le 13 mai dernier, contre Swiatek à Rome. Soit quinze victoires de rang pour la 17eme mondiale, qui a vu sa magnifique série s'arrêter contre la numéro 1 au classement.

Muchova comme en 2019

Quart de finaliste surprise en 2019 à Wimbledon, où elle avait été battue par Elina Svitolina, Karolina Muchova fait aussi bien cette année ! La Tchèque, n°22 mondiale, a dominé Paula Badosa (33eme) sur le score de 7-6, 6-4 pour s'offrir un troisième quart en Grand Chelem (elle avait atteint le dernier carré en Australie en février dernier). Cette première confrontation entre les deux joueuses a été riche en suspense. L'Espagnole a en effet rapidement pris les devant dans le premier set en menant 3-1 puis 5-2, mais Muchova a réussi à égaliser à 5-5, puis elle a sauvé une balle de set à 6-5 dans le tie-break avant de le remporter 8-6. Dans la deuxième manche, la Tchèque a mené 4-2, puis Badosa a égalisé à 4-4, avant de craquer à 4-5 15-40 sur la première balle de match de son adversaire. C'est donc Muchova qui affrontera la gagnante du match entre deux joueuses non têtes de série, Emma Raducanu et Ajla Tomljanovic.

Golubic crée la surprise, Kerber revit





Elle non plus n'est pas tête de série et elle a créé la sensation ce lundi : Viktorija Golubic, 66eme mondiale, a éliminé Madison Keys, 27eme, sur le score de 7-6, 6-3 en 1h37. La Suissesse a mené 5-2 en début de match, puis a manqué une balle de set à 5-4 et a vu son adversaire revenir à 5-5, avant de finalement la dominer au tie-break (7-3). Dans le deuxième set, l'Américaine a breaké d'entrée mais a ensuite perdu deux fois son service (1-3) et n'a pas eu la moindre occasion de revenir dans le match. A 28 ans, Golubic s'offre son premier quart en Grand Chelem. Pour Angelique Kerber, ce sera un onzième quart en Majeur, mais le premier depuis sa victoire à Wimbledon en 2018. La joueuse allemande de 33 ans a battu Coco Gauff, de seize ans sa cadette : 6-4, 6-4 en 1h17. Après un début de match marqué par cinq breaks d'affilée, Kerber a réussi à tenir sa mise en jeu et empocher la première manche. Dans la deuxième, un seul break, à 1-1, et deux balles de débreak sauvées à 4-3 lui ont permis de l'emporter. Elle affrontera Karolina Muchova, qu'elle a battue deux fois sur deux dans le passé.