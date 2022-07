La Française Caroline Garcia, 55e joueuse mondiale, a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi de Wimbledon par la Tchèque Marie Bouzkova (N.66), en deux sets, 7-5, 6-2, dimanche. Garcia n'a jamais trouvé la solution face à une adversaire qui a été en tête tout le match en faisant le break dès le premier jeu. Elle ne fera donc pas mieux que son meilleur résultat de 2017 sur le gazon londonien. La Française a pourtant montré une belle agressivité dans son jeu, mais sa prise de risque n'a pas toujours payé, ses points gagnants (24) étant compensés par ses fautes non-provoquées (25). Elle est aussi tombé sur une adversaire qui n'a rien lâché, ramenant énormément de balles et marquant quelques points assez incroyables en contre.

"Je ne sais pas comment je suis arrivée là, j'ai joué point par point en essayant de me battre autant que possible. Être en quart de finale c'est un rêve", a déclaré la joueuse tchèque de 23 ans qui va disputer le premier quart de finale de sa carrière en Grand Chelem. "C'est un moment incroyable, ça demande du travail et de l’investissement tous les jours, mais j'aime tellement ça et c'est pour ces moments-là qu'on travaille", a-t-elle ajouté. En quart de finale, elle sera opposée à la vainqueure du match entre la Tunisienne Ons Jabeur, 2e joueuse mondiale, et la Belge Elise Mertens (N.31).