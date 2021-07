Revoilà Matteo Berrettini en quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem. L'Italien, qui avait déjà atteint ce stade de la compétition le mois dernier à Roland-Garros, où seul le futur vainqueur Novak Djokovic lui avait barré la route, a réitéré sa performance parisienne ce lundi à Wimbledon en se hissant de nouveau en quarts de l'épreuve. Comme lors de ses deux matchs précédents, contre le Néerlandais Van de Zandschulp et le Slovène Bedene, le numéro 9 mondial et tête de série numéro 7 sur le gazon de la capitale anglaise n'a eu besoin que de trois sets (6-4, 6-3, 6-1, 1h49 de jeu) pour se défaire en huitièmes de finale du modeste Biélorusse Ilya Ivashka, 79eme au classement.

