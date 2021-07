Dimanche, l'Italie ne saura pas où donner de la tête. Tandis qu'en soirée, la Squadra Azzurra tentera de jouer un vilain tour à l'Angleterre sur sa pelouse de Wembley pour remporter ce titre de champion d'Europe qui lui échappe depuis 1968 (unique victoire des Italiens dans la compétition), Matteo Berrettini (25 ans) pourrait, lui, devenir dans l'après-midi le premier représentant de son pays à inscrire son nom au palmarès de Wimbledon. En attendant de peut-être écrire une page de la légende du tournoi anglais et du tennis italien, dimanche en finale contre Novak Djokovic ou Denis Shapovalov, le numéro 9 mondial s'est offert le droit de disputer sa toute première finale dans un tournoi du Grand Chelem - la première pour un Italien depuis Adriano Panetta à Roland-Garros en 1976 - en surclassant sans vraiment trembler le Polonais Hubert Hurkacz en quatre sets (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) à l'issue d'une demi-finale nettement dominée par Berrettini, le troisième set excepté.

Into the history books 🇮🇹@MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC

Un dimanche de rêve pour l'Italie ?







Dans la seule manche qui l'a vu tenir tête au vainqueur du Queen's juste avant que ne débute Wimbledon, le tombeur de Roger Federer en quarts a démontré qu'il n'était pas pour rien l'un des joueurs les plus efficaces dans les jeux décisifs (12 gagnés sur 15 joués cette saison). Le reste du temps en revanche, le 18eme mondial, qui n'avait gagné qu'un seul match depuis son sacre au Masters 1000 de Miami d'avril dernier, n'a pas pesé lourd face à celui que le seul Novak Djokovic, futur vainqueur, avait stoppé lors du dernier Roland-Garros. Particulièrement intraitable sur ses jeux de service (22 aces et 86% de points gagnés derrière ses premières balles), Berrettini pourrait retrouver le numéro 1 mondial en finale sur cette surface où il devrait assurément lui poser bien plus de problèmes. Pour peut-être contribuer à une journée qui pourrait s'avérer grandiose pour l'Italie.