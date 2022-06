On pensait le tennis féminin français au fond du trou, même s'il y avait eu un léger frémissement lors du dernier Roland-Garros. Mais voilà que quatre Bleues seront présente au troisième tour de Wimbledon, du jamais vu depuis 2004 (Golovin, Dechy, Mauresmo, Razzano, Bartoli à l'époque) ! Alors que Caroline Garcia (28 ans) et Diane Parry (19 ans) ont décroché leur billet mercredi et qu'Alizé Cornet (32 ans) les a rejointes jeudi en début de programme, c'est Harmony Tan (24 ans) qui a validé sa qualification pour les seizièmes de finale.

La Parisienne (115eme), qui avait réussi l'exploit d'éliminer Serena Williams mardi soir, a confirmé sa performance en battant la tête de série n°32, Sara Sorribes Tormo, qui ne lui avait laissé que quatre jeux en huitièmes de finale à Monterrey en mars dernier. Mais l'Espagnole est beaucoup moins à l'aise sur gazon, et elle s'est cette fois inclinée 6-3, 6-4 en 1h57, au terme d'un match à huit breaks.

Tan a fini fort

Breakée d'entrée de match, Tan a immédiatement réagi en revenant à 1-1, puis elle a pris le service adverse une nouvelle fois à 3-2, avant d'empocher le set sur sa deuxième occasion. Dans le deuxième, c'est Sorribes Tormo qui est revenue de 0-2 à 2-2 , puis les deux joueuses se sont encore échangé leur service jusqu'à 3-3, mais Tan a fini le match en boulet de canon, en remportant 12 des 15 derniers points ! La voilà donc au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Quelle belle histoire !