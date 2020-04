It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.





— Wimbledon (@Wimbledon) The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021. https://t.co/c0QV2ymGAt — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020





Le vice-président de la Fédération allemande de tennis l’avait révélé lundi dans les colonnes de L’Equipe, l’information est désormais officielle : Wimbledon n’aura pas lieu cette année, en raison de la pandémie de coronavirus. « C'est avec grand regret que le comité directeur du All England Club (AELTC) et le comité de gestion de Wimbledon ont décidé aujourd'hui que l’édition 2020 sera annulée en raison de problèmes de santé publique liés à l'épidémie de coronavirus.

La 134eme édition du tournoi se déroulera plutôt du 28 juin au 11 juillet 2021. Le plus important pour nous est la santé et la sécurité de tous ceux qui se réunissent pour que Wimbledon se réalise - le public au Royaume-Uni et les visiteurs du monde entier, nos joueurs, nos invités, nos membres, notre personnel, nos bénévoles, nos partenaires, nos sous-traitants et nos résidents locaux - ainsi que notre responsabilité plus large envers les efforts de la société pour relever ce défi mondial pour notre mode de vie », écrivent les organisateurs du mythique tournoi sur gazon dans un communiqué.

Onze autres tournois à la trappe

La semaine passée, ils avaient annoncé réfléchir à toutes les possibilités (maintien, report ou annulation), mais pas à celle du huis clos. C’est finalement la solution de l’annulation qui s’est avérée la plus logique, puisqu’en raison de la surface très particulière, reporter le tournoi à l’automne (comme souhaite le faire Roland-Garros) n’était pas possible, le gazon étant trop humide, et donc dangereux, à cette époque de l’année.

Dans la foulée de cette annonce de Wimbledon, l’ATP et la WTA ont déclaré que toute la saison européenne sur herbe (qui devait avoir lieu du 8 juin au 12 juillet à ‘s-Hertogenbosch, à Stuttgart, au Queen’s, à Halle, à Majorque, à Eastbourne, à Nottingham, à Birmingham, à Berlin, à Bad Homburg et donc à Wimbledon) était annulée. Le circuit ne reprendra donc pas avant le 13 juillet ! Idem pour les circuits secondaires que sont les Challengers et les Futures. Au mieux, la saison reprendra sur la terre battue de Hambourg et Bastad et le gazon de Newport pour les hommes, et sur la terre battue de Bucarest et Lausanne pour les femmes.

« Malheureusement, la pandémie mondiale de Covid-19 en cours ne nous laisse pas d'autre choix que de suspendre davantage le circuit, une décision que nous avons prise en étroite collaboration avec nos membres et les autres instances dirigeantes du tennis, a déclaré Andrea Gaudenzi, président de l'ATP. La santé et la sécurité restent la priorité absolue alors que nous surmontons les défis à venir en ces temps sans précédent, et nous ferons tout notre possible pour que le Circuit reprenne le plus tôt possible une fois que la sécurité sera garantie. »