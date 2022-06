Honneur à Andy Murray, qui dispute son 14eme Majeur londonien, à 35 ans, et qui a franchi le premier tour en disposant de James Duckworth. Le n°52 mondial s'est imposé 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 en 2h47 contre le n°74, grâce notamment à 15 aces et seulement deux breaks concédés. L'Australien a gagné le premier set en breakant à 5-4, mais Murray a ensuite montré sa supériorité en remportant les trois suivants, avec un break à 3-2 dans le deuxième, 1-1 et 3-1 dans le troisième et 4-4 dans le quatrième, sous le toit du Centre Court.

L'ancien n°1 mondial n'a jamais été éliminé au premier tour à Wimbledon, et cela ne sera donc pas encore le cas cette année. Il n'a jamais été éliminé non plus au deuxième, à lui de poursuivre sa série contre John Isner, qu'il a déjà battu neuf fois sur neuf, mais qu'il n'a plus affronté depuis 2016, et jamais sur gazon.