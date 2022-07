Richard Gasquet, 69e mondial, a été éliminé samedi au troisième tour de Wimbledon au terme d'un match frustrant perdu contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp (25e) 7-5, 2-6, 7-6 (9/7), 6-1. Frustrant car le Français de 36 ans a gâché de nombreuses occasions. Dans le premier set, il a eu cinq balles de set alors qu'il servait à 5-3, mais il n'en a converti aucune et a même offert le débreak à son adversaire en commettant trois doubles fautes consécutives. Van de Zandschulp a poussé son avantage en remportant les trois jeux suivants pour conclure sur un jeu de service blanc. Puis dans le tie break du troisième set, il a commis une nouvelle double faute à 5/3, sur un point qui aurait pu lui permettre de s'octroyer trois balles de set.

Au lieu de ça, van de Zandschulp est revenu et a remporté la manche sur sa seconde balle de set, non sans avoir écarté une balle de set pour Gasquet. Au prochain tour, le Néerlandais de 26 ans qui participe à son deuxième Wimbledon affrontera Rafael Nadal (4e) ou Lorenzo Sonego (54e). Son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem est le quart de finale joué l'an dernier à l'US Open pour sa première participation.

De son côté, Gasquet n'avait plus atteint le 3e tour de Wimbledon depuis 2016, où sa route s'était arrêtée en huitièmes. Il est arrivé cette année au All England Lawn tennis Club sans préparation pour le gazon. L'an dernier, il y avait été éliminé au 2e tour par Roger Federer, mais il y avait atteint les demi-finales en 2015 (battu par Novak Djokovic) et 2007 (battu par Federer).