Wimbledon, trois hommes pour un titre

Dix-sept ans. Depuis toutes ces années, le titre masculin n’a jamais échappé à l’un des quatre meilleurs joueurs mondiaux du côté de Wimbledon. Le dernier homme à avoir réalisé l’exploit de remporter le titre londonien sans être aussi bien classé, n’est autre que Goran Ivanisevic. En 2001, le Croate, 125e mondial et bénéficiaire d’une wild card, était sorti de nulle part pour s’imposer en finale, à la surprise de tous et de lui-même, face à Patrick Rafter, pourtant tête de série n°3. Une véritable sensation plus jamais revue jusqu'à ce jour.

Car après cela, c’est toujours l’un des membres du Top 4 qui s’est imposé sur le célèbre gazon anglais. Et ce chiffre 4 prend une ampleur d’autant plus importante que de 2003 à 2018, après le triomphe de Lleyton Hewitt en 2002, quatre joueurs seulement se sont partagés les titres: Rafael Nadal (2008-2010), Andy Murray (2013, 2016), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015, 2018), sans oublier Roger Federer (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017). Dès lors bien compliqué pour les autres d’espérer quoi que ce soit. Et la cuvée 2019 pourrait bien ne rien changer à l’histoire.

Federer pour la passe de 9 ?

Si Andy Murray ne sera pas de la partie en simple cette année, la voie royale semble ouverte à l’un des trois protagonistes restants. Récemment à Roland-Garros, ce trio s’est livré une rude bataille, remportée par le maître des lieux Rafael Nadal, qui s’est offert consécutivement les scalps de Federer et Djokovic. Une explication à trois qui pourrait bien se répéter en cette première quinzaine de juillet, et qui devrait profiter à Novak Djokovic, désigné logiquement tête de série numéro 1. Une logique qui n’a en revanche pas été respectée puisque Roger Federer a hérité du statut de tête de série n°2, au détriment d’un Rafael Nadal "rétrogradé" en 3e position, tandis que le finaliste de l’an passé, Kevin Anderson, s’est vu "bombardé" tête de série n°4.

Parmi les trois favoris annoncés, difficile de déceler celui qui sortira vainqueur de cet affrontement triangulaire. Un temps en difficulté sur herbe, Nadal est redevenu un vrai client sur cette surface, et ce depuis 2017. Du côté de Djokovic, difficile de savoir où en est la motivation du Serbe, même si en Grand Chelem, il sait hausser son niveau dès qu’il le faut. Quant à Federer, à nouveau récent vainqueur à Halle, il reste un client sérieux à un 9e succès à Wimbledon. Derrière ces trois hommes, les bookmakers anglais ne voient personne. Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev où Félix Auger-Aliassime sont les premiers noms cités. Autant dire que pour s’assurer un retour sur investissement, il faudra miser quelques piécettes sur Nadal, Djokovic ou Federer.