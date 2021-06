Wimbledon : Thiem forfait

Cette année 2021 est décidément très difficile pour Dominic Thiem. Le n°5 mondial, qui a reconnu en début de saison avoir vécu un "burn-out" en raison des conditions sanitaires strictes sur le circuit et au trop-plein d'émotions qu'il avait vécu en remportant son premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open, galère sur les terrains, avec seulement neuf victoires pour huit défaites cette année, et voilà qu'une blessure vient désormais l'écarter des courts ! le joueur autrichien de 27 ans va en effet manquer Wimbledon, mais aussi les tournois de Hambourg et Gstaad en juillet, comme l'a révélé un communiqué publié ce jeudi en fin d'après-midi. "Après avoir été contraint d’abandonner pendant son premier match du tournoi de Majorque mardi en raison d’une blessure à son poignet droit, Dominic Thiem s’est rendu à Barcelone pour y passer des examens complémentaires. Les examens ont montré qu’il y avait « un détachement de la gaine du côté cubital du poignet droit », une blessure qui va l’éloigner du circuit pendant plusieurs semaines. Thiem portera une attelle sur son poignet pendant cinq semaines avant de commencer un processus de réhabilitation afin de regagner de la mobilité et de la force musculaire dans son poignet, pour finalement s’entraîner de nouveau. Le Dr Angel Ruiz Cotorro et son équipe médicale superviseront les progrès de la guérison, Thiem passera d’autres IRM et tests, et le Docteur décidera si le joueur peut revenir à la compétition."

Thiem : "Je suis déterminé à revenir plus fort"

Dominic Thiem, forcément abattu par ce coup du sort, espère désormais revenir plus fort pour la saison sur dur et en salle (il avait annoncé son forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo la semaine passée) : « Je vais faire tout ce que les médecins disent afin de guérir le plus rapidement possible.Je suis vraiment désolé de devoir renoncer aux tournois qui étaient dans mon agenda : Wimbledon, Hambourg et Gstaad. Ce sont des tournois importants pour moi. J’ai apprécié le soutien des fans pendant ces moments difficiles. Je suis déterminé à revenir plus fort. » En six participations à Wimbledon, l'Autrichien n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale, en 2017, où il avait perdu contre Tomas Berdych. Il sera remplacé dans le grand tableau par un joueur ayant perdu au troisième tour des qualifications.