Wimbledon - Nadal s'excuse auprès de Sonego

L'incident s'est produit dans le troisième et dernier set, le seul lors duquel l'Espagnol ait concédé sa mise en jeu. Un break sans conséquence puisque le vainqueur des éditions 2008 et 2010 de Wimbledon s'est imposé 6-1, 6-2, 6-4. Nadal, qui semblait contrarié par le bruit que faisait son adversaire, l'a fait venir au filet pour une explication. Les deux hommes ont également eu un long échange au moment de se serrer la main après la balle de match. "Je dois dire que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû l'appeler au filet. Donc, des excuses pour cela. Ma faute. Pas de problème, je l'admets", a dit le N.4 mondial après le match. "C'est une chose dont j'ai parlé avec lui dans les vestiaires et ça restera là-bas."

Nadal en a cependant dévoilé un peu plus sur ce qui s'est passé sur le court: "Mon intention n'était pas du tout de l'ennuyer. Juste lui dire une chose qui m'ennuyait dans ce qu'il faisait à ce moment-là. C'est tout. On a eu un petit souci, mais c'est tout." L'Espagnol, qui a remporté cette saison les deux premières levées du Grand Chelem, ses 21e et 22e succès dans un Majeur, affrontera pour une place en quart de finale le Néerlandais Botic van de Zandschulp, qu'il a battu en trois sets le mois dernier sur la voie de son 14e titre à Roland-Garros.