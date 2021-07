Wimbledon : Mahut et Herbert sur leur lancée en double

Chardy avec Monfils aux JO



Les vainqueurs de #RolandGarros @nmahut et @p2hugz passent sans encombre le 1er tour à Wimbledon aux dépens de l'Argentin Bagnis et de l'Espagnol Ramos Vinolas. Succès également de la paire @jimchardy - @fabmartin86. pic.twitter.com/wLhsUWUtLO

— FFT (@FFTennis) July 2, 2021

Puisqu'on a malheureusement pris l'habitude depuis un certain temps, il faut désormais vite suivre les tableaux de double pour espérer voir des Français avancer lors d'un tournoi du Grand Chelem... Nos meilleurs représentants, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, qui marchent sur l'eau après avoir enchaîné deux victoires à Roland-Garros puis au Queen's, ont parfaitement lancé leur parcours à Wimbledon.(6-1, 6-3), sans surprise puisque les deux Espagnols sont des spécialistes de terre battue. C'est tout de même une nouvelle preuve de l'extrême solidité des deux joueurs tricolores, qui ont parfois eu beaucoup plus de mal, au cours de leur carrière, à aborder ces premiers tours - quelle que soit la surface.C'est la onzième victoire consécutive pour Herbert et Mahut, celle-ci sans concéder la moindre balle de break et en seulement 50 petites minutes. Il y aura quoi qu'il arrive une paire française au troisième tour (huitièmes de finale) à Londres, puisque les deux compères poursuivront leur route contre(6-3, 6-2).C'est décidément, et espérons pas définitivement, en double qu'il faut suivre nos représentants, puisque(7-6, 6-4 devant Rohan Bopanna et Divij Sharan). Les cinq Français engagés seront donc présents au deuxième tour, à un peu plus de trois semaines du début des Jeux Olympiques où Herbert et Mahut seront forcément scrutés de très près. Chardy, lui, y sera associé à Gael Monfils.