WIMBLEDON / DIMANCHE 3 JUILLET 2022

Centre Court

A partir de 14h30

Watson (GBR) - Niemeier (ALL)

Sinner (ITA, n°10) - Alcaraz (ESP, n°5)

Djokovic (SER, n°1) - van Rijthoven (PBS)



Court n°1

A partir de 14h00

Maria (ALL) - Ostapenko (LET, n°12)

Norrie (GBR) - Paul (USA, n°30)

Mertens (BEL, n°24) - Jabeur (TUN, n°3)



Court n°2

A partir de 12h00

Bouzkova (RTC) - Garcia (FRA)

Goffin (BEL) - Tiafoe (USA, n°23)