Wimbledon (H) : Van Rijthoven, le conte de fées continue !

Mais où s'arrêtera Tim van Rijthoven ? Il y a encore quinze jours, le jeune Néerlandais était encore un total inconnu des passionnés de tennis. Depuis, le natif de Roosendaal a aligné les exploits et remporté son tout premier titre mais aussi son... tout premier match sur le circuit lors d'une semaine de folie sur l'herbe de s'Hertogenbosch chez lui qui avait déjà tout d'un rêve pour le tube de ce début d'été. Non content d'ouvrir son palmarès et de débloquer son compteur en s'offrant notamment des victoires face à Felix Auger-Aliassime mais surtout au numéro 1 mondial Daniil Medvedev, qu'il avait humilié en finale (6-1, 6-4), van Rijthoven a poussé le culot plus loin encore. Malgré sa 104eme au classement, il n'a pas hésité à solliciter les organisateurs du tournoi de Wimbledon pour tenter de se faire inviter à l'événement. Bingo ! La wild card est tombée dans la poche du joueur de 25 ans habitué à disputer les tournois Challenger mais ayant manifestement décidé d'exploser sur le tard.

Djokovic est prévenu

Et comme le jeune homme est bien élevé, il a tenu à tout faire pour prouver au All England Lawn Tennis Club qu'il avait eu raison de le convier à la fête en dernière minute, et tant pis s'il n'avait encore jamais eu la chance de goûter à un tournoi du Grand Chelem. Une victoire en trois sets contre Delbonis, mieux classé que lui, une autre, plus difficile, face au 18eme mondial Reilly Opelka avantAvec probablement à venir pour l'élève de Paul Haarhuis, 8eme de finaliste à Londres lui aussi, en 1996, un choc face au triple tenant du titre Novak Djokovic. Comme tout le monde, le Serbe n'a découvert que récemment que le Néerlandais faisait partie des joueurs désormais capables de lui mener la vie dure. Vainqueur depuis le 7 juin dernier de son premier match, de son premier Top 15 mais aussi de son premier Top 10, le TGV "TVR" reste sur neuf victoires. Djokovic ou pas, la dixième n'est peut-être pas loin.