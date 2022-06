Wimbledon (H) : Nadal passe encore en quatre sets

Pour la onzième fois de sa carrière, Rafael Nadal disputera le troisième tour de Wimbledon. Le n°4 mondial, vainqueur en quatre sets de Francisco Cerundolo mardi, a encore lâché une manche en route ce jeudi contre Ricardas Berankis, mais il a assuré l'essentiel en s'imposant 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 en 3h06.Auteur de 13 aces lors de ce match, il a été breaké à deux reprises. Nadal a empoché le premier set en prenant le service adverse sur le dernier jeu, à 5-4, puis il est revenu de 1-3 à 3-3 dans le deuxième avant de breaker, une fois de plus, à 5-4. Mais l'Espagnol a connu un petit coup de mou en début de troisième manche, perdant son service d'entrée, et il n'a pas eu la moindre occasion de débreaker. La frayeur a cependant été de courte durée, car Nadal a remporté 12 des 13 premiers points du quatrième set, et malgré une interruption d'une grosse demi-heure due à la pluie, Nadal a conclu sans trop de problème. Il sera donc au troisième tour samedi, contre Lorenzo Sonego (27 ans, 54eme), qu'il n'a encore jamais affronté et qui a facilement battu Hugo Gaston. Et on commence à rêver d'un Nadal-Gasquet en huitièmes de finale...