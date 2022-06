Wimbledon (H) : Humbert prend confiance

Ce n'est pas cette victoire qui lui fera retrouver le Top 100 puisque Wimbledon 2022 n'accorde pas le moindre point ATP. Mais elle va au moins lui permettre de retrouver un peu de confiance. Retombé au 112eme rang mondial, Ugo Humbert a remporté son match du premier tour, dans ce Grand Chelem qu'il aime tant et où il a disputé son seul huitième de finale en Majeur, en 2019 (défaite contre Djokovic). Le Messin était opposé au 77eme mondial, l'Argentin Tomas Etcheverry, qui n'a jamais gagné un match sur le gazon londonien, et il l'a emporté après un combat de 3h31 : 6-3, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4. Entre covid et blessures, Ugo Humbert n'a gagné que six matchs cette année, et la perte de son titre à Halle l'a fait plonger au classement. La moindre victoire est bonne à prendre, et celle-ci lui fera du bien car il est revenu après avoir été mené deux sets à un.

Et maintenant, Ruud !

Le Français a empoché le premier grâce à un break décisif à 5-3, puis a perdu les deux suivants après avoir cédé sa mise en jeu à 2-1 dans le deuxième et à 2-2 dans le troisième. Heureusement, Humbert a su se reprendre dans le quatrième set, en breakant à 1-0 puis en sauvant deux balles de débreak à 3-1. Et dans la dernière manche, le Messin s'est montré extrêmement solide, avec un break à 3-3 et seulement cinq points perdus sur sa mise en jeu. Il a conclu sur sa quatrième balle de match et devient le deuxième Français qualifié pour le deuxième tour, après Quentin Halys. Un deuxième tour où il aura très fort à faire contre Casper Ruud, tête de série n°3, qu'il a déjà battu deux fois sur trois mais le Messin apprécie bien plus le gazon que le Norvégien.