Wimbledon (H) : Grande première pour Grenier !

Voici un lucky-loser triplement heureux ! Non seulement Hugo Grenier a pu entrer dans le tableau de Wimbledon grâce à un forfait de dernière minute, mais il a en plus remporté son premier match, et va éviter l'ogre Berrettini au deuxième tour. A 26 ans, le natif de la Loire disputait le tout premier match en Grand Chelem de sa carrière, face au Suisse Marc-Andrea Huesler, moins bien classé que lui (105eme contre 141eme). Et le Français s'est imposé en cinq sets, après un combat de 3h41, sur le score de 3-6, 7-6, 6-7, 2-6, 6-4. Les deux joueurs s'en sont donné à coeur-joie au service, avec 11 aces pour le Suisse et 15 pour le Français, et seulement trois breaks concédés de chaque côté. Grenier a remporté assez facilement le premier set en prenant le service adverse à 1-1 et 5-3, puis un deuxième set sans la moindre balle de break au terme d'un jeu décisif parfait (7-0). Mais le Suisse, qui jouait lui aussi son premier match dans le tableau principal d'un Grand Chelem, s'est réveillé en remportant le troisième set 7-5 au tie-break, puis le quatrième en breakant à 1-1 et 4-2.

Grenier décisif au meilleur moment

Il a donc fallu se départager au cinquième set, et à ce petit jeu, c'est Grenier qui s'est montré le plus solide, en sauvant d'abord une balle de break à 3-3, avant de prendre le service de son adversaire au meilleur des moments, à 5-4, sur sa troisième occasion ! Quelle belle victoire à l'arraché ! Même s'il ne va pas remporter de points ATP après sa victoire, Grenier va recevoir le plus gros chèque de sa carrière, et à défaut de jouer Berrettini, il aura un deuxième tour abordable contre Cristian Garin ou Elias Ymer, même s'il ne partira pas favori. Il est le quatrième Français qualifié pour le deuxième tour.