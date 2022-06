Il y aura donc deux Français (Gasquet et Humbert) et quatre Françaises (Cornet, Garcia, Tan et Parry) au troisième tour de Wimbledon. Benjamin Bonzi espérait être le septième Bleu en seizièmes de finale, mais il n'a rien pu faire face à la tête de série n°29, Jenson Brooksby. L'Américain, qui dispute son tout premier Wimbledon, s'est imposé 7-6, 7-5, 6-3 en 2h36 face au Gardois, juste avant que la pluie ne s'invite. Le Californien s'est notamment montré décisif aux meilleurs moments. Dans la première manche, il sauvé une balle de set à 5-4, puis l'a remportée quelques minutes plus tard, au tie-break (7-3). Dans la deuxième, Bonzi est revenu de 1-3 à 3-3, et a finalement craqué à 6-5. Et dans la troisième, Brooksby a scellé le match en breakant à 2-1 et se montrant intraitable sur sa mise en jeu ensuite. C'est donc lui qui défiera Cristian Garin pour une place en deuxième semaine. Largement jouable. Benjamin Bonzi, le n°2 français, va quant à lui poursuivre sa saison sur gazon du côté de Newport, où il y aura des points à prendre.

Shapovalov et Schwartzman éliminés !

A noter en cette fin de journée l'élimination de deux têtes de série. Denis Shapovalov (n°13), demi-finaliste la saison passée mais légèrement touché à l'adducteur gauche, a pris la porte face à l'Américain Brandon Nakashima, 56eme mondial. Le Canadien n'est pas dans la forme de sa vie, et sa victoire en cinq sets contre Arthur Rinderknech était d'ailleurs sa première depuis le 12 mai, et il s'est incliné 6-2, 4-6, 6-1, 7-6 en 2h22. Nakashima (20 ans), qui n'avait jamais gagné un match à Wimbledon, n'a été breaké qu'une seule fois, à 1-1 dans le deuxième set, ce qui a permis à "Shapo" de revenir à une manche partout. Mais dans le quatrième set, marqué par huit jeux blancs, le Californien s'est arraché lors du tie-break, en le gagnant 8-6 après avoir été mené jusqu'à 5-4. Diego Schwartzman, tête de série n°12, est lui aussi tombé, en cinq sets, contre le Britannique Liam Broady, 132eme mondial : 6-2, 4-6, 0-6, 7-6, 6-1 en 3h48 dans un match à dix breaks. L'Argentin a pourtant mené 3-0 dans le quatrième set.