Wimbledon (H) : Bonzi et Gasquet passent le premier tour

Gasquet s'est arraché

Cinq Français avaient disputé le deuxième tour de Wimbledon l'an passé, ils seront au moins six cette année ! Benjamin Bonzi et Richard Gasquet sont en effet venus compléter le contingent tricolore ce mardi après-midi. Bonzi (47eme), qui vient de disputer une demi-finale à Majorque, arrivait à Londres en confiance, et avait en plus la chance d'affronter un lucky-loser, le Tchèque Zdenec Kolar (119eme), qu'il avait battu en qualifications de Roland-Garros 2020. Et il n'y a pas eu photo entre les deux joueurs.Il s'est en plus montré assez efficace sur ses propres balles de break, en en convertissant cinq sur dix : à 2-1 dans le premier set, 0-0 et 5-3 dans le deuxième et 2-1 et 4-1 dans le troisième. Ce n'est finalement que la cinquième fois que Benjamin Bonzi (26 ans) gagne un match en Grand Chelem, la deuxième à Wimbledon, et il vise désormais un premier troisième tour. Pour cela, il faudra battre le n°34 mondial Jenson Brooksby, vainqueur 6-3, 6-2, 6-3 de Mikhail Kukushkin en ne perdant qu'une fois son service.Richard Gasquet, de son côté, a bien débuté son seizième Wimbledon, avec une qualification pour le deuxième tour au détriment de Joao Sousa.Auteur de 11 aces et 62% de premières balles pendant ce match, le joueur de 36 ans a bien débuté, empochant la première manche 9-7 au tie-break après avoir sauvé deux balles de set, puis la deuxième en breakant à 0-1, 3-2 et 5-2. Mais après une très longue pause vestiaire du Portugais, Gasquet a commencé à baisser de rythme et a perdu le troisième set en cédant son service à 3-3 et le quatrième en cédant son service à 4-4. Tout s'est donc joué au cinquième set, où il y a eu cinq jeux blancs, mais à 2-1, le Français a poursuivi son sans-faute sur les balles de break, en convertissant sa cinquième sur cinq occasions ! Le voici donc une nouvelle fois au deuxième tour, avec un bon coup à jouer face à McDonald (55eme).