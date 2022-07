Wimbledon (F) : « Une fatigue générale » pour Garcia

Après huit victoires consécutives et un titre à Bad Homburg, Caroline Garcia a été stoppée dans son élan par Marie Bouzkova (7-5, 6-2), venue priver la Française d’un second quart de finale en Grand Chelem. La 55eme joueuse mondiale a lâché prise une fois la première manche concédée. Elle est revenue après la rencontre sur cette défaite et ce qui lui a manqué pour espérer un autre scénario ce dimanche sur le Court numéro 2. « Aujourd'hui (dimanche), il n'y avait pas le feeling, la lucidité, la petite tonicité physique en plus pour accélérer un peu plus quand j'allais vers l'avant ou jouer un peu plus juste quand elle anticipait sur mes volées. C'est cela qui m'a manqué aujourd'hui. Elle a été hyper solide. Et par rapport à la forme d'aujourd'hui, ce n'était pas un style de jeu qui correspondait très bien », relate la Lyonnaise dans des propos retranscrits par le quotidien L’Equipe.

« Voir comment on peut continuer à progresser »

Caroline Garcia évoque également « une fatigue générale, qui fait que ton corps réagit un peu moins bien et que tu es un peu moins tonique », elle qui a disputé neuf rencontres en deux semaines entre son épopée allemande et la troisième levée du Grand Chelem. Ces beaux jours ont toutefois eu le don de la remettre sur de bons rails et dans un état de confiance qu’elle n’avait plus connu depuis un moment. Le plus important sera de se servir de ces nombreuses victoires pour préparer la suite de la saison. « Le niveau de jeu était bon, l'identité de jeu mise en place et l'attitude étaient positives. On va mettre les choses à plat pour voir comment on peut continuer à progresser », suit la native de Saint-Germain-en-Laye qui annonce retourner sur ocre prochainement pour disputer les tournois de Lausanne (11-17 juillet), Palerme (17-23 juillet) et Varsovie (25-31 juillet).