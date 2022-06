Wimbledon (F) : Kontaveit et Mertens avancent, Collins et Haddad Maia déçoivent

Elle est n°2 mondiale un petit peu par hasard, car aucune joueuse n'arrive à tenir la cadence derrière Iga Swiatek, mais Anett Kontaveit compte bien aller le plus loin possible dans ce tournoi de Wimbledon, où elle n'a jamais dépassé le troisième tour. Et la quinzaine a bien débuté pour l'Estonienne, avec une victoire 7-5, 6-1 contre Bernarda Pera (123eme). Kontaveit a servi 5 aces et a commis 6 doubles-fautes, mais a réussi à s'en sortir, en remportant huit jeux de suite à cheval sur les deux sets. L'Américaine a en effet mené 5-4 30-15, avant de se retrouver menée 5-7, 0-5 ! Autre tête de série qui sera au deuxième tour, Elise Mertens. La Belge, n°24, a profité de l'abandon de son adversaire colombienne Camila Osorio, qui a glissé sur le gazon et s'est blessée à la cuisse. Le score était alors de 1-6, 6-2, 4-2 pour Mertens. Qualification également de la tête de série n°26, Sorana Cirstea, au détriment d'Aleksandra Krunic en deux jeux décisifs (7-5 puis 7-1) dans un match à dix breaks.

Collins et Haddad Maia tombent de haut

Deux surprises en revanche à signaler en ce milieu de journée. A commencer par la défaite de la n°8 mondiale Danielle Collins, tombée face à la Tchèque Marie Bouzkova, qui s'est imposée 5-7, 6-4, 6-4 en 2h23. L'Américaine a notamment été plombée par son service, avec 11 doubles-fautes et 6 breaks concédés. Déception également pour Beatriz Haddad Maia (n°23), qui avait réussi une fantastique saison sur gazon en gagnant les tournois de Nottingham et Birmingham avant de perdre en demi-finales à Eastbourne. La Brésilienne s'est inclinée 6-4, 4-6, 6-2 en 1h57 contre la Slovène Kaja Juvan, qui n'avait pas gagné un seul match sur gazon cette saison. Moins surprenant, mais c'est tout de même une autre tête de série au tapis : la demi-finaliste de Roland-Garros Martina Trevisan (n°22) est tombée contre sa compatriote Elisabetta Cocciaretto : 6-2, 6-0 en 1h08.