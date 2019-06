Trois Français au dernier tour, Dodin seule rescapée

Corentin Moutet, tête de série n°1 des qualifications à Wimbledon, continue de justifier son rang: il s'est imposé mercredi 6-1, 6-3 face à Tim Smyczek, ce qui le qualifie pour le troisième et dernier tour où il affrontera Andrew Harris, vainqueur de Sergiy Stakhovsky (3-6, 6-3, 6-3).

C'est passé également pour Enzo Couacaud contre Gianluca Mager (6-3, 6-4) et Gregoire Barrere devant Rogerio Dutra Silva (6-3, 7-6). Quentin Halys et Antoine Hoang sont eux éliminés, respectivement par Bjorn Fratangelo (3-6, 6-2, 13-11) et Marcos Giron (6-4, 7-6). A noter aussi la défaite de Dustin Brown face à Mikael Ymer (7-6, 6-2).

Chez les filles, Oceane Dodin est la dernière Française encore en lice, après son succès épique contre Irina Begu (6-3, 1-6, 8-6). Amandine Hesse et Jessika Ponchet ont été sorties par Olga Danilovic (7-6, 6-7, 6-2) et Varvara Flink (6-4, 6-2).