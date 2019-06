Nicolas Mahut ne participera pas pour la 13e fois à Wimbledon, en simple.

Invité à prendre part aux qualifications, l’Angevin a été éliminé dès le premier tour lundi, par l’Australien John Patrick Smith (6-3, 6-4). Il disputera donc uniquement le Grand Chelem anglais en double, aux côtés d’Edouard Roger-Vasselin.

A noter également les éliminations de Maxime Janvier et Constant Lestienne, et les qualifications de Quentin Halys et Grégoire Barrère pour le deuxième tour.