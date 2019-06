Pas de tournoi sur herbe avant Wimbledon pour Nadal

Vainqueur dimanche de son 12e Roland-Garros, Rafael Nadal ne disputera aucun tournoi de préparation avant Wimbledon. Le Majorquin préfère se reposer et s'entraîner, comme l'il l'a fait ces dernières années.

"J'ai fait un très bon tournoi l'an dernier, rappelle le n°2 mondial, vainqueur à Londres en 2008 et 2011. Je n'étais pas loin de gagner le titre (défaite en demi-finale contre Djokovic, ndlr). Tout le monde sait que j'aime jouer sur gazon. Comme tout le monde le sait aussi, je ne peux pas jouer autant de semaines de suite qu'il y a dix ans. Je dois organiser mon programme. Les deux dernières années, quand j'ai joué Wimbledon, je me suis senti tout proche, même si j'ai perdu contre Müller. J'étais quand même en quarts de finale. L'an dernier, j’étais aussi à un point de la finale. Donc je ne jouerai pas avant Wimbledon. D'après mon expérience, il vaut mieux être bien préparé avec des bons entraînements, peut-être faire quelques matches avant. Je me suis senti très compétitif les deux dernières années. Pourquoi changer cette manière de faire, qui me donne le plus de chances de gagner et d'être en bonne santé ?"