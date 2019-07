Nadal impitoyable avec un journaliste

Rafael Nadal ne s’attendait sans doute pas à cette question. Il a d’ailleurs pris quelques secondes avant de bien prendre la mesure de celle-ci. Alors qu’il venait de remporter aisément son huitième de finale contre le Portugais Joao Sousa 6-2, 6-2, 6-2, l’Espagnol a dû s’expliquer sur la présence d’Ashleigh Barty sur le court numéro 2 et non pas sur le central à sa place, le journaliste en question insistant sur le fait qu’elle est numéro 1 mondiale et que son duel perdu contre Alison Riske a été très serré.

"Je suis numéro 2 mondial et j’ai gagné 18 Grands Chelem !"

"Mais on peut prédire le futur ou pas ?", a-t-il d’abord répondu alors que les premiers rires commençaient à fuser. Le journaliste ne se démonte pas et rétorque: "Elle est numéro 1". La réplique de Nadal ne tarde pas: "Et moi je suis numéro 2 mondial et j’ai gagné 18 Grands Chelem !"

Pour mieux justifier son propos, l’Espagnol ajoute: "Ma réponse n’est pas oui ou non. Ils prennent une décision. Vous mettez Barty contre moi. Les deux décisions sont bonnes. Dans le monde du tennis aujourd’hui, honnêtement, je suis un peu plus important qu’Ashleigh Barty même si elle est numéro 1 mondiale, qu’elle vient de gagner à Roland-Garros et qu’elle joue incroyablement bien. On peut créer une polémique chaque jour à propos des décisions qu’ils (les organisateurs) doivent prendre."

Pour ce lundi, la programmation était d’autant plus particulière que la direction du tournoi avait décidé de faire jouer tous les huitièmes de finales des tableaux féminin et masculin sur une seule journée. D’où la présence de Djokovic sur le court 1 ou Barty sur le 2…

