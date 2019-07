Murray-Serena, "ça marche bien"

S’il a été éliminé au deuxième tour du double à Wimbledon samedi, aux côtés de Pierre-Hugues Herbert, Andy Murray l’a en revanche emporté en double mixte avec Serena Williams, contre Andreas Mies et Alexa Guarachi (6-4, 6-1).

"Après cette défaite en double, toute mon énergie est mise dans le double mixte, a ensuite commenté l’Ecossais. On a bien joué, bien retourné et bien servi. C’est un super départ."

Pour l’Américaine, qui dispute elle le simple, cette association "marche bien. On n’avait jamais joué ensemble, donc il y a toujours une phase d’apprentissage. On voulait débuter fort et on prend ça très sérieusement."