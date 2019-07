Mahut, malade comme un chien mais vainqueur des Bryan

L’aventure continue pour Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin à Wimbledon. Les deux Français, opposés aux frères Bryan en huitièmes de finale, se sont en effet offert une victoire de prestige, l’emportant 7-6, 6-2, 2-6, 7-6 après un joli combat.

Un succès d’autant plus incroyable que Nicolas Mahut, malade, a vécu une nuit très difficile et était encore affaibli au moment d’affronter les deux Américains. Son compère Edouard Roger-Vasselin ne se faisait d’ailleurs guère d’illusions avant le match. A tel point qu’il ne s’est présenté sur le terrain avec une seule raquette et une bouteille d’eau, convaincu que le match n’irait pas à son terme.

"J’arrive à 9h30, Nico est blanc avec sa capuche, souffle ERV. Et il me dit: 'Voilà j’ai vu les médecins, ils m’ont donné des médicaments, puis je repars me coucher et on verra ce qui va se passer.' J’espérais qu’on rentre sur le court quand même, a-t-il raconté dans des propos relayés par RMC Sport. Puis quand je le vois plus tard je lui glisse: 'Bon, on va faire un set, un set et demi…' J’avais juste une raquette et une bouteille d’eau. Et là on gagne le tie-break du premier set un peu miraculeusement, et je lui dis: 'Bon bah je vais faire corder une autre raquette.' Il ne pouvait pas croiser, il restait là où il était puis il faisait un ou deux pas…"

Reste désormais à espérer que Nicolas Mahut soit rétabli ce mardi pour affronter la redoutable paire Kubot-Melo, tête de série numéro un à Londres.