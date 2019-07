Qualifiée, jeudi, pour la finale du tournoi de Wimbledon grâce à sa tranquille victoire sur Barbora Strycova, Serena Williams disputera la 32e finale de sa carrière en Grand Chelem, sa 12ème à Wimbledon.

A 37 ans et 9 mois, l’Américaine est également devenue la joueuse la plus âgée de l’histoire à se qualifier pour la finale d’un Majeur depuis le début de l’ère Open, effaçant son propre record établi à l’US Open la saison dernière avec une finale disputée à 36 ans et 11 mois.