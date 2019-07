Les têtes tombent déjà à Wimbledon !

Novak Djokovic doit s’en frotter les mains. Déjà épargné par le tirage au sort, le Serbe, vainqueur tranquille de Philipp Kohlschreiber lundi (6-3, 7-5, 6-3), a vu sa partie de tableau se dégager encore un peu plus avec l’élimination prématurée, quelques heures plus tard, de Stefanos Tsitsipas, son potentiel adversaire en quarts de finale de cette édition 2019 de Wimbledon.

Comme en 2017, le Grec, sixième joueur mondial, a été éliminé d’entrée, vaincu par Thomas Fabbiano en cinq manches et 3h22 de jeu (6-4, 3-6, 6-4, 6-7[8], 6-3), et après avoir sauvé deux balles de match dans le tie-break du quatrième set face à l’Italien, un 89e au classement ATP qui restait sur une demi-finale à Eastbourne.

Une rencontre incroyable Jiri Vesely

"C’est un premier jour très surprenant !", a lâché sur la BBC John McEnroe, en faisant également référence aux éliminations de Naomi Osaka et d’Alexander Zverev, autre membre de la "Next Generation." Car le cinquième joueur mondial a lui subi la loi de Jiri Vesely (124e), issu des qualifications et vainqueur en quatre manches et 2h30 de jeu (4-6, 6-3, 6-2, 7-5).

"C’était un superbe match, fantastique du début à la fin. Je pense avoir disputé une rencontre incroyable, sans faire beaucoup d’erreurs", savourait ensuite le Tchèque. L’Allemand a lui quitté le court tête basse, sous le regard sévère de son entraîneur, un Ivan Lendl, il est vrai rarement extatique.