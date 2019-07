Gauff (15 ans) sort Venus !

Le duel des générations a tourné à l’avantage de Cori Gauff (15 ans) face à sa compatriote Venus Williams (39 ans) lundi au premier tour de Wimbledon.

Plus jeune qualifiée du Grand Chelem anglais dans l’ère Open, l’Américaine s’impose en deux manches (6-4, 6-4) et défiera Magdalena Rybarikova au prochain tour.

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq