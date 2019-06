Duel des extrêmes entre Venus et Gauff

Venus Williams (39 ans) affrontera au premier tour de Wimbledon sa compatriote américaine Cori Gauff (15 ans), la plus jeune qualifiée du Grand Chelem anglais dans l’ère Open.

Effectué vendredi, le tirage au sort de la mythique épreuve londonienne a réservé un tableau particulièrement relevé à la nouvelle numéro un mondiale Ashleigh Barty, opposée en ouverture à Saisai Zheng et qui se retrouve dans la même partie de tableau que Garbine Muguruza, Belinda Bencic, Serena Williams ou encore Angelique Kerber, tenante du titre.

Naomi Osaka (n°2) va jouer contre Yulia Putintseva dans un bas de tableau où se trouve également la numéro un française Caroline Garcia, qui défie Shuai Zhang. Toujours dans la partie basse, Alizé Cornet a hérité de Victoria Azarenka, et Kristina Mladenovic, en haut, de Vitalia Diatchenko.

Les deux autres Tricolores du haut de tableau, Pauline Parmentier et Fiona Ferro, n’auront pas la tâche facile, respectivement contre Maria Sharapova et Elise Mertens.

