Ça ne va pas mieux pour les Bleues

Décidément, les Grands Chelem se suivent et se ressemblent pour les joueuses françaises. A Roland-Garros, elles avaient réussi à battre un record de médiocrité datant de 1986, puisqu’aucune Tricolore n’avait réussi à atteindre le troisième tour Porte d’Auteul. Et elles ont récidivé à Wimbledon, où Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier ont successivement été éliminées jeudi.

Après les défaites, logiques, au premier tour de Fiona Ferro et Alizé Cornet, respectivement face à Elise Mertens et Victoria Azarenka, et l’élimination d’entrée de la très décevante numéro un française Caroline Garcia, qui venait de s’imposer à Nottingham, mais aura été totalement hors sujet contre Shuai Zhang, les deux dernières représentantes hexagonales ont donc à leur tour baissé pavillon.

Tombeuse sur abandon de Maria Sharapova au premier tour, Parmentier, tancée ensuite par la Russe en raison de sa célébration, s’est pourtant bien battue face à Carla Suarez Navarro (7-6[2], 7-6[4] en 1h40). La Nordiste a même sauvé cinq balles de match contre l’Espagnole, avant de s’incliner, les armes à la main. Quelques minutes plus tôt, Mladenovic avait aussi, un peu, bousculé son adversaire.

Mladenovic vise le double

Car si elle a été battue pour la septième fois en huit affrontements par Petra Kvitova (7-5, 6-2 en 1h25), elle a réalisé le break au début de chaque manche. "Kiki" s’est même procurée même trois balles de premier set à 5-4. Trois opportunités écartées par son adversaire, qui a ensuite engrangé quatre jeux consécutifs, avant de conclure sur une des huit double-fautes de la Française. Un grand classique…

Le deuxième acte a également débuté sur un break de la Tricolore, sauf qu’elle se faisait cette fois immédiatement reprendre par la tête de série numéro 6. Les jeux défilaient alors rapidement, dans un set expédié en une petite demi-heure par la double-lauréate de l’épreuve. Forcément déçue, Mladenovic va désormais tenter de se refaire en double avec Timea Babos, avec qui elle vise son quatrième Majeur. Mais pour trouver celle qui va succéder à Marion Bartoli, dernière gagnante, en simple, d’un Grand Chelem (Wimbledon 2013), il faudra encore patienter…