Blessée, Gasparyan abandonne face à Svitolina

Margarita Gasparyan pourra nourrir de gros regrets. La Russe de 24 ans menait en effet face Elina Svitolina ce mercredi au deuxième tour de Wimbledon avant d'être contrainte à l'abandon. Restée longuement au sol en raison d'une douleur à la cuisse gauche alors que le score était de 7-5, 5-5, elle a bien essayé de reprendre le jeu mais elle a concédé son service dans la foulée et a dû se rendre à l'évidence qu'elle n'était pas en mesure de poursuivre cette rencontre. C'est en larmes qu'elle a alors décidé d'abandonner.

La compagne de Gaël Monfils, qui a lui-même abandonné au premier tour, sera opposée à la Grècque Sakkari en 16e de finale.

Touching scenes on No.3 Court as Margarita Gasparyan is forced to retire through injury against Elina Svitolina...#Wimbledon pic.twitter.com/0xlFCU9L52