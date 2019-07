Baghdatis, adieux aux larmes

Il l'avait annoncé, ce Wimbledon 2019 serait le théâtre de ses adieux au circuit professionnel, qu'il avait intégré en 2003, et à une brillante carrière : Marcos Baghdatis, sans doute le plus Français des Chypriotes, puisqu'il s'est longtemps entraîné, dès l'âge de 13 ans, au sein de l'académie de Patrick Mouratoglou, aura gagné un match sur le gazon londonien, où il avait atteint les demi-finales en 2006, avant de s'incliner ce jeudi, au 2e tour, contre le jeune Italien Matteo Berrettini (23 ans).

Une défaite en 3 sets (6-1, 7-6 [4], 6-3), au terme de laquelle l'émotion a envahi Baghdatis, finaliste de l'Open d'Australie, également en 2006 (battu par Roger Federer). L'ancien n°8 mondial, vainqueur de 4 titres (Pékin, Zagreb, Stockholm, Sydney), n'a pu retenir ses larmes, à genoux avant d'embrasser ce court qu'il ne foulera plus en compétition. Et c'est en dernier, après que Berrettini s'était éclipsé avec classe, que le sympathique Marcos, sourire retrouvé, va quitter l'arène, salué par une standing ovation méritée. Non sans avoir opéré un strip-tease pas loin d'être complet. A 34 ans, l'heure de la retraite est venue.

A trailblazing career comes to an end



Emotional scenes on No.2 Court as Marcos Baghdatis bows out from professional tennis following his second round defeat to Matteo Berrettini #Wimbledon pic.twitter.com/qrkR2dtebp