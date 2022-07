ATP : Djokovic perd 4 places et se retrouve 7e malgré son titre à Wimbledon

Le Russe Daniil Medvedev reste numéro 1 mondial, alors qu'il n'a pas eu le droit de jouer à Wimbledon, les organisateurs ayant décidé d'exclure tous les joueurs et joueuses russes et bélarusses en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Opposée à cette décision des dirigeants du tournoi londonien, l'ATP a décidé de ne pas y distribuer de points au classement mondial. Djokovic a donc perdu les 2.000 unités de sa victoire de l'an dernier en finale de Wimbledon contre Matteo Berrettini. L'Italien, forfait cette année en raison d'une contamination au Covid-19, perd lui aussi quatre places et se retrouve 15e.

Quant à Nick Kyrgios, battu par Djokovic en finale dimanche sur le Centre Court, il perd cinq places pour rétrograder au 45e rang. Le principal bénéficiaire de l'absence de points distribués à Wimbledon cette année est Rafael Nadal, forfait pour les demi-finales en raison d'une déchirure abdominale, qui gagne une place et retrouve le Top 3. Côté français, Gaël Monfils (21e) gagne deux places alors qu'il a déclaré forfait à Wimbledon et Benjamin Bonzi reste dans le Top 50, au 48e rang, pas loin de Kyrgios.

Classement ATP publié lundi après Wimbledon, où les joueurs n'ont pas marqué de points:

1. Daniil Medvedev (RUS) 7775 pts

2. Alexander Zverev (GER) 6850

3. Rafael Nadal (ESP) 6165 (+1)

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5150 (+1)

5. Casper Ruud (NOR) 5050 (+1)

6. Carlos Alcaraz (ESP) 4845 (+1)

7. Novak Djokovic (SRB) 4770 (-4)

8. Andrey Rublev (RUS) 3700

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3445

10. Jannik Sinner (ITA) 3185 (+3)

11. Cameron Norrie (GBR) 3155 (+1)

12. Hubert Hurkacz (POL) 3025 (-2)

13. Taylor Fritz (USA) 2975 (+1)

14. Diego Schwartzman (ARG) 2325 (+1)

15. Matteo Berrettini (ITA) 2280 (-4)

16. Marin Cilic (CRO) 2130 (+1)

17. Reilly Opelka (USA) 2055 (+1)

18. Pablo Carreño (ESP) 1926 (+2)

19. Grigor Dimitrov (BUL) 1740 (+2)

20. Roberto Bautista (ESP) 1658 (-1)

...

21. Gaël Monfils (FRA) 1615 (+2)

45. Nick Kyrgios (AUS) 980 (-5)

48. Benjamin Bonzi (FRA) 964 (-1)

55. Arthur Rinderknech (FRA) 877 (+7)

58. Hugo Gaston (FRA) 851 (+8)

66. Richard Gasquet (FRA) 789 (+3)

77. Benoît Paire (FRA) 691 (-4)

82. Adrian Mannarino (FRA) 655 (+4)

86. Quentin Halys (FRA) 646 (-4)