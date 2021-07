Volley : Les Bleus battent la Russie et se replacent

🇫🇷 💥 A l'image d'Earvin Ngapeth, les Bleus donnent tout pour se relancer dans ce tournoi olympique ! #Tokyo2020 #JeuxOlympiques





— France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021

Rejoints par les Russes, les Bleus s'envolent !



🏐 💪 Malgré un passage à vide dans la deuxième manche, les Bleus s'imposent en 4 sets face aux Russes. Earvin Ngapeth et ses partenaires retrouveront le Brésil lundi (4h05) #Tokyo2020 #JeuxOlympiques





— France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / VOLLEY (H)

Du 24 au 7 août 2021 (programme en heure française)

PHASE DE POULES



France 7

Samedi 24 juillet

France

Lundi 26 juillet

France

Mercredi 28 juillet

France

Vendredi 30 juillet

France : 1-3 (21-25, 25-20, 17-25, 20-25)

Dimanche 1er août

France

La France se relance ! Battus deux fois (contre les Etats-Unis et l'Argentine) sur leurs trois premiers matchs, les Bleus savaient qu'en cas de nouvelle défaite, ce vendredi contre la Russie, ils pourraient très certainement dire adieu aux quarts de finale. Dos au mur avec ce spectre de l'élimination qui planait comme jamais au-dessus de leurs têtes,Vainqueurs en quatre sets (25-21, 20-25, 25-17, 25-20) des Russes, pourtant invaincus depuis le début du tournoi et toujours leaders du groupe B, avec 9 points à leur compteur, en dépit de ce premier revers,Ce deuxième succès après celui obtenu contre la Tunisie permet également aux Tricolores, qui ont eu la très bonne idée de retrouver leur volley au meilleur niveau, de retrouver la troisième place et d'avoir ainsi les cartes en main pour la suite. Le deuxième set, perdu assez nettement (25-20) alors que les Bleus avaient dominé leurs adversaires dans la première manche, aurait pu refroidir Earvin Ngapeth - qui s'est fait très peur lorsque son pied droit s'est retrouvé coincé dans un panneau publicitaire) et ses coéquipiers. Mais il n'y en a rien été.Argentine 5Tunisie 1- Tunisie : 3-0 (25-22, 25-20, 25-15)- Argentine : 3-1 (21-25, 25-23, 25-17, 25-21): 3-0 (25-18, 25-18, 25-22)Etats-Unis -: 1-3 (23-25, 25-27, 25-21, 23-25)- Tunisie : 3-0 (25-21, 25-11, 25-21)- Argentine : 3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21, 16-14)- Tunisie : 3-1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-23): 3-2 (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13)Brésil -: 0-3 (22-25, 20-25, 20-25)- Etats-Unis : 3-1 (30-32, 25-23, 25-21, 25-20)- Tunisie : 3-2 (23-25, 23-25, 25-19, 25-18, 15-8)Russie -Brésil -Russie - TunisieEtats-Unis - Argentine