Volley (H) : Le Brésil dans la poule de l'équipe de France

THE WAIT IS OVER: Tokyo 2020 Men's & Women's Indoor #Volleyball Pools!

The pool composition for the men's and women’s volleyball tournaments at the #Tokyo2020 Olympic Games has been confirmed.



READ MORE: https://t.co/8AEyKxhosJ#TOKYO2020 FIVB Website: https://t.co/WTgl1sBdxR pic.twitter.com/IwGIFE0CG8



— Volleyball World (@FIVBVolleyball) January 31, 2020

Les Bleus devront viser les deux premières places

JO 2020 / VOLLEYBALL

Tournoi masculin - Composition des poules

Tournoi féminin - Composition des poules

La méthode étant connue, l’annonce de la composition des poules pour les tournois olympiques de volleyball n’était pas une surprise. Ce vendredi, par voie de communiqué, la Fédération Internationale de volleyball a confirmé que l’équipe de France, qui a obtenu son billet en dominant l’Allemagne en finale du TQO organisé récemment à Berlin, aura droit à un duel face au Brésil dès la phase de poules de la compétition, qui aura lieu dans la capitale japonaise en juillet et août prochain. En effet, la composition des deux poules de six équipes n’a pas été faite par le biais d’un tirage au sort mais en fonction du classement mondial après avoir placé le Japon, pays hôte, dans la Poule A.Passés à côté de leur tournoi à Rio, avec une élimination dès la phase de poules avec trois défaites en cinq matchs, les joueurs de Laurent Tillie devront donc en découdre avec le Brésil, mais également avec les Etats-Unis, la Russie, l’Argentine et la Tunisie. A l’issue de ces cinq matchs, les quatre premiers iront en quarts de finale mais, s’ils visent une médaille olympique, les coéquipiers d’Earvin Ngapeth devraient viser une des deux premières places afin d’éviter aussi longtemps que possible des équipes comme la Pologne et l’Italie, têtes d’affiches de la Poule A avec le Japon, le Canada, l’Iran et le Venezuela.Japon, Pologne, Italie, Canada, Iran, VenezuelaBrésil, Etats-Unis, Russie, Argentine, France, TunisieJapon, Serbie, Brésil, Corée du Sud, République dominicaine, KenyaChine, Etats-Unis, Russie, Italie, Argentine, TurquieLes quatre premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale avec le premier de l’une qui affrontera le quatrième de l’autre quand un tirage au sort définira les deux autres affiches opposant les deuxièmes et troisièmes de chaque poule.