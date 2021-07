Volley (H) : La France tombe contre l'Argentine et se complique la tâche

L'exploit ou la porte pour les Bleus

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / VOLLEY (H)

Du 24 au 7 août 2021 (programme en heure française)

PHASE DE POULES

Groupe B

Samedi 24 juillet

France

Lundi 26 juillet

France

Mercredi 28 juillet

France

Les choses se compliquent pour les Bleus dans ces Jeux d'été 2020. Après s'est bien reprise contre la Tunisie lundi (3-0),, après cette défaite contre un concurrent direct. Pourtant, la rencontre avait plutôt bien commencé pour les joueurs de Laurent Tillie avec le gain de la première manche, mais la réaction des Sud-Américains ne s'est pas faite attendre avec deux sets assez facilement remportés pour repasser en tête.A 2-2, c'est donc au tie-break que les deux formations se sont départagées et à ce petit jeu-là, c'est l'Argentine qui a eu le dernier mot.Si le début de manche était serré,Un revers d'autant plus rageant que la France avait surclassé l'Argentine (26-24, 25-21, 25-22) en juin dernier lors de la Ligue des Nations. Comme à Rio en 2016, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers jouent avec le feu, eux qui n'ont jamais passé la phase de poules d'un tournoi olympique. Si pour le moment, les Français sont à la 4eme position dans ce groupe B, cette défaite contre un concurrent direct pourrait coûter cher à l'arrivée., qui ont encore la Tunisie au menu.5- Argentine 36- Tunisie 0- Tunisie : 3-0 (25-22, 25-20, 25-15)- Argentine : 3-1 (21-25, 25-23, 25-17, 25-21): 3-0 (25-18, 25-18, 25-22)Etats-Unis -: 1-3 (23-25, 25-27, 25-21, 23-25)- Tunisie : 3-0 (25-21, 25-11, 25-21)- Argentine : 3-2 (19-25, 21-25, 25-16, 25-21, 16-14)- Tunisie : 3-1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-23): 3-2 (23-25, 25-17, 25-20, 15-25, 15-13)Brésil - Russie