Volley-ball - Coupe de France : Toulouse et Paris forfait, une finale Tours-Poitiers

📃 Chers supporters, abonnés, partenaires et fervents passionnés du Paris Volley, notre équipe professionnelle du Paris Volley ne participera malheureusement pas au Final Four de la Coupe de France

— parisvolley (@ParisVolley75) September 25, 2020

Une finale ailleurs que prévu et (ou) à huis clos ?

Tours et Poitiers en finale sans jouer.Le Paris Volley le premier a annoncé vendredi dans l'après-midi qu'il présentait plusieurs cas de joueurs positifs et ne pourrait donc pas prendre part à ce Final Four programmé ce week-end à Toulouse sept mois après avoir été annulé en raison de la pandémie de Coronavirus. Le club de la Capitale n'a d'ailleurs pas été autorisé à se rendre dans la Ville Rose en raison de ces cas positifs mais aussi des cas contacts liés aux joueurs infectés. « Chers supporters, abonnés, partenaires et fervents passionnés du Paris Volley, notre équipe professionnelle du Paris Volley ne participera malheureusement pas au Final Four de la Coupe de France ».A peine le temps pour le camp parisien de déplorer cette bien mauvaise nouvelle que le club de Toulouse a emboîté le pas du Paris Volley en annonçant à son tour qu'il se retrouvait lui aussi contraint et forcé de renoncer à sa demi-finale du lendemain, à domicile contre Poitiers. Pire encore pour les Spacer's : les six cas de Covid-19 au sein de l'effectif toulousain (quatre joueurs et deux membres du staff, révèle La Dépêche)Pour le diffuseur en revanche, pas de changement et la rencontre sera toujours retransmise sur la chaîne Sport en France.