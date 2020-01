TQO : Les Bleus sans Stephen Boyer !

C’est une nouvelle dont le sélectionneur Laurent Tillie se serait bien passé. Stephen Boyer, son pointu titulaire, ne disputera pas le Tournoi de qualification olympique, qui se déroulera du 5 au 10 janvier à Berlin. Le joueur de 23 ans a invoqué des « raisons personnelles » selon les informations de L’Equipe. « Les choses sont claires, je veux toujours jouer pour l'équipe de France et j'espère être présent cet été. Cela me fait mal de ne pas pouvoir venir aider mes coéquipiers à Berlin mais c'est ainsi aujourd'hui », a expliqué le joueur au quotidien sportif, tout en démentant les rumeurs parues dans la presse italienne selon lesquelles il y aurait eu un incident entre lui et Earvin Ngapeth lors du dernier Euro. Un Euro lors duquel Boyer avait brillé, à l’image de son quart de finale contre l’Italie à Nantes, où il avait livré un match exceptionnel, avec notamment 9 aces au compteur.

Un parcours du combattant pour aller à Tokyo

C’est dire si ce forfait, qui vient s’ajouter à ceux de Thibault Rossard et Trevor Clévenot et aux incertitudes concernant Kevin Tillie (futur papa) et Julien Lyneel (douleur au dos), est un gros coup dur pour les Bleus, qui devront affronter la Serbie (championne d’Europe) dimanche, la Bulgarie (huitième de finaliste de l’Euro) lundi et les Pays-Bas (huitièmes de finaliste) mercredi, avant d’éventuelles demi-finales et finale, sachant que seul le vainqueur du TQO verra Tokyo. L’autre groupe est composé de l’Allemagne (quart de finaliste de l’Euro), de la Slovénie (vice-championne d’Europe), de la Belgique et de la République tchèque (huitièmes de finaliste).