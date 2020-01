TQO : La liste des 14 Bleus est connue

A deux jours d’entamer le Tournoi de Qualification Olympique, où seul une victoire finale lui permettra de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe de France de volley masculin s’est envolée pour Berlin ce vendredi avec 14 joueurs. Alors que 17 Bleus figuraient dans la pré-liste dévoilée par le sélectionneur Laurent Tillie le 23 décembre pour le stage de préparation, trois n’ont pas passé le cut : le pointu Stephan Boyer, qui a renoncé pour « raisons personnelles », ce qui est un énorme coup dur, le réceptionneur de Milan Trévor Clevenot, touché au dos, mais aussi le pointu de Nijni Novgorod Jhon Wendt. « Ça ne sert à rien de se plaindre et de parler des absents, il y a des joueurs présents qui vont tout donner pour essayer d’avancer du mieux possible dans cette compétition et aller au bout, explique le capitaine Benjamin Toniutti sur le site de la Fédération française. Ce tournoi est du même style que celui que nous avions disputé à Berlin il y a quatre ans, à la grosse différence près qu’en 2016, on pouvait finir deuxièmes ou troisièmes avec une grande chance d’aller aux Jeux derrière car il restait un tournoi mondial, alors que là, nous n’avons pas cette chance, c’est la dernière occasion de se qualifier. »

Sept équipes repartiront bredouilles de Berlin

Le premier match des Bleus se déroulera dimanche à 13h30 contre la Serbie, championne d’Europe. Puis ils seront opposés à la Bulgarie lundi et aux Pays-Bas mercredi, avant d’éventuelles demi-finale jeudi et finale vendredi. Dans l’autre groupe, on retrouve l'Allemagne, la Slovénie, la Belgique et la République tchèque. Mais seule une équipe décrochera son billet pour Tokyo. Les sept autres devront regarder les JO à la télé l’été prochain, et attendre Paris 2024. Où l’équipe de France sera qualifiée d’office.



Les 14 joueurs pour le TQO de Berlin :

Passeurs : Benjamin Toniutti (Zaksa Kedzierzyn-Kozle/Pologne, capitaine), Antoine Brizard (Varsovie/Pologne)

Réceptionneurs/attaquants : Kevin Tillie (Varsovie/Pologne), Julien Lyneel (Jastrzebski Wegiel/Pologne), Earvin Ngapeth (Zénith Kazan/Russie), Yacine Louati (Monza/Italie), Timothée Carle (Callipo Sport/Italie)

Pointus : Jean Patry (Top Volley Cisterna/Italie), Julien Winkelmuller (Chaumont)

Centraux : Kévin Le Roux (Pékin/Chine), Nicolas Le Goff (Berlin/Allemagne), Barthélémy Chinenyeze (Callipo Sport/Italie), Daryl Bultor (Arago Sète)

Libéro : Jenia Grebennikov (Trentino Volley/Italie)