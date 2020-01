TQO (H) : Les Bleus refroidis par les Bulgares

Dans un match très serré, la Bulgarie l'emporte face à la France.

🇧🇬 Bulgarie 3 - 2 France 🇫🇷#lequipeVOLLEY #TQO pic.twitter.com/y0Z0BA95DR



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 6, 2020

Des hauts et des bas pour la France

Sokolov a fait mal aux Bleus

VOLLEY / TOURNOI EUROPEEN DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (H)

Du 5 au 10 janvier 2020 à Berlin



PHASE DE POULES

Groupe A

Dimanche 5 janvier

Lundi 6 janvier

Mardi 7 janvier

Mercredi 8 janvier

Groupe B

Dimanche 5 janvier



France

Lundi 6 janvier



France

Mardi 7 janvier



Mercredi 8 janvier



France

DEMI-FINALES

FINALE

Dimanche, la France a battu la Serbie, championne d’Europe, 3-0 alors qu’on lui prédisait les pires maux suite aux forfaits auxquels elle devait faire face. Ce lundi, les Bleus, forts de leur démonstration de la veille, partaient favoris contre les Bulgares, qu’ils avaient largement battus 3-0 en septembre dernier lors de l’Euro.Un tie-break qui a son importance, puisque cela signifie que la France prend tout de même un point lors de cette défaite, et que la Bulgarie n’en décroche que deux. Les Bleus restent donc leaders de leur poule, avec quatre points, et auront donc leur destin en main, avec une qualification assurée pour les demi-finales en cas de victoire contre les Pays-Bas mercredi soir.S’ils avaient globalement dominé leur sujet dimanche contre les Serbes, les hommes de Laurent Tillie ont cette fois alterné le bon et le moins bon. Après avoir perdu le premier set en ayant pourtant mené au cœur du set, ils ont remporté le deuxième en menant de bout en bout, avant de perdre le troisième après avoir mené seulement jusqu’à 4-3. Dans le quatrième set, la Bulgarie a mené d’un point en début de manche, mais les Bleus ont ensuite pris les commandes et ne les ont plus laissées, et tout s’est donc joué dans le tie-break, où la fatigue a peut-être plombé les Français.Le pointu bulgare, Tsvetan Sokolov, a malmené les Français, en inscrivant 23 points, contre 20 pour le meilleur marqueur français, Jean Patry, presque aussi décisif que la veille. Earvin Ngapeth termine quant à lui avec 17 points.Tout se jouera donc mercredi contre les Pays-Bas du redoutable pointu Abdel-Aziz Nimir, battus 3-0 par la Serbie ce lundi. Les Néerlandais ont dominé les Bleus 3-2 lors de leur dernière confrontation, au Mondial 2018. Un point du tie-break qui pourrait peut-être suffire à la France pour rallier le dernier carré…3- Belgique, 0 point4- République tchèque, 0 pointRépublique tchèque -: 0-3 (19-25, 22-25, 20-25)- Belgique : 3-0 (25-23, 28-26, 25-20)Belgique - AllemagneBelgique - République tchèqueAllemagne - SlovénieSlovénie - République tchèqueBulgarie, 2 pointsPays-Bas, 0 point- Serbie : 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)Pays-Bas -: 0-3 (18-25, 18-25, 17-25): 3-2 (25-23, 17-25, 25-22, 19-25, 15-8)Bulgarie - Pays-BasSerbie - Bulgarie- Pays-Bas>>> Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales.Jeudi 9 janvier à 17h00 et 20h10Vendredi 10 janvier à 20h10>>> Le vainqueur du TQO est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les autres équipes sont définitivement éliminées de la course olympique.