TQO 2020 : Un parcours du combattant pour les Bleus

De retour aux Jeux Olympiques en 2016 après douze ans l’absence, l’équipe de France de volley masculin est encore loin d’avoir assuré sa qualification pour les JO de Tokyo en 2020, loin de là. Deuxième du Tournoi de qualification olympique de Gdansk en août dernier, alors que seul le premier (la Pologne, en l’occurrence) décrochait son billet pour Tokyo, la France devra passer par un dernier TQO du 5 au 10 janvier prochain à Berlin. Huit équipes sont qualifiées pour ce TQO de la zone Europe : le pays organisateur et les sept meilleures équipes européennes au classement du 30 septembre 2019 (donc celui publié au lendemain de la fin de l’Euro) et pas encore qualifiées pour les JO (l’Italie et la Russie, victorieuses des autres TQO du mois d’août, ont déjà leur billet, en plus de la Pologne).

La France va retrouver la Serbie

On sait donc désormais que la France, troisième au classement européen, sera opposée à la Serbie (dimanche 5 janvier à 13h30), championne d’Europe et tombeuse des Bleus en demi-finale de l'Euro, à la Bulgarie (lundi 6 janvier à 17h) et aux Pays-Bas (mercredi 8 janvier à 14h) au sein de la poule B. Les deux premiers seront qualifiés pour les demi-finales, et croiseront avec les deux premiers de la poule A, composée de la Belgique (6eme), de la Slovénie (7eme), de la République tchèque (11eme) et du pays organisateur, l’Allemagne. Seul le vainqueur de la finale de ce TQO sera qualifié pour Tokyo. C’est donc un véritable parcours du combattant qui attend les hommes de Laurent Tillie, en plein cœur de la saison. Autant dire que les Bleus n’ont pas intérêt à faire de folies pendant les fêtes de fin d’année… Cinq billets seront attribués lors de ces TQO continentaux du mois de janvier. Le Japon, le Brésil, les Etats-Unis et l’Argentine sont quant à eux d’ores et déjà qualifiés.



VOLLEY / TOURNOI EUROPEEN DE QUALIFICATION OLYMPIQUE (H)

Du 5 au 10 janvier 2020 à Berlin

PHASE DE POULES

Groupe A

1- Allemagne, 6 points

2- Slovénie, 3 points

3- Belgique, 0 point

4- République tchèque, 0 point



Dimanche 5 janvier

République tchèque - Allemagne : 0-3 (19-25, 22-25, 20-25)

Slovénie - Belgique : 3-0 (25-23, 28-26, 25-20)



Lundi 6 janvier

Belgique - Allemagne : 0-3 (18-25, 23-25, 24-26)



Mardi 7 janvier

17h00 : Belgique - République tchèque

20h10 : Allemagne - Slovénie



Mercredi 8 janvier

17h30 : Slovénie - République tchèque



Groupe B

1- Bulgarie, 5 points

2- France, 4 points

3- Serbie, 3 points

4- Pays-Bas, 0 point >>> ELIMINES



Dimanche 5 janvier

France - Serbie : 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)



Lundi 6 janvier

Pays-Bas - Serbie : 0-3 (18-25, 18-25, 17-25)

Bulgarie - France : 3-2 (25-23, 17-25, 25-22, 19-25, 15-8)



Mardi 7 janvier

Bulgarie - Pays-Bas : 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)



Mercredi 8 janvier

14h30 : Serbie - Bulgarie

20h45 : France - Pays-Bas



>>> Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales.



DEMI-FINALES

Jeudi 9 janvier à 17h00 et 20h10



FINALE

Vendredi 10 janvier à 20h10



>>> Le vainqueur du TQO est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Les autres équipes sont définitivement éliminées de la course olympique.