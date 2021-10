Super Coupe (F) : Le premier trophée de la saison pour Mulhouse

Super Coupe 2021

Mulhouse trop solide pour Béziers

Mulhouse n’est pas décidé à lâcher le moindre trophée. Après le doublé coupe-championnat la saison passée, les joueuses de François Salvagni ont lancé l’exercice 2021-2022 par un nouveau succès à l’occasion de la Super Coupe, de retour au calendrier après une absence l’an passé. Opposées à leurs dauphines, Béziers, les Alsaciennes ont dominé une rencontre disputée à la Palestra, la salle flambant neuve de Chaumont. Avec neuf des dix premiers points, les coéquipières de Kimberly Drewniok (16 points) ont donné le ton. Si les Angels ont su revenir à cinq longueurs en milieu de manche, les Mulhousiennes ont fait mieux que tenir le choc pour remporter ce premier set de huit longueurs (25-17 en 24 minutes). Ne voulant pas baisser pavillon trop tôt, les Biterroises ont immédiatement réagi pour faire la course en tête à l’entame du deuxième set. Angela Leyva (14 points) et ses coéquipières ont compté jusqu’à quatre longueurs d’avance mais le réveil de Mulhouse a été tonitruant.Grâce à un 11-2, la donne a totalement changé. Les Alsaciennes se sont installées en tête au tableau d’affichage et n’ont pas été rattrapées pour remporter cette deuxième manche avec une marge de six longueurs (25-19 en 24 minutes). Le scenario du début du troisième set a ressemblé à celui du deuxième. Béziers a démarré tambour battant pour compter quatre longueurs d’avance au terme des douze premiers échanges… mais les Héraultaises ont ensuite remporté aucun des onze points suivants. Une série terrible pour les protégées de Fabien Simondet. Ces dernières, la tête sous l’eau, ont tenté de réagir mais n’ont pu que maintenir l’écart sous la barre des dix points et sans jamais se rapprocher à moins de six longueurs. A leur première balle de match, les joueuses de Mulhouse ont mis un terme à cette Super Coupe à sens unique (25-17, 25-19, 25-16 en 1h11’) et succèdent au palmarès au RC Cannes.