CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOLLEY 2022 (H)

Du 26 août au 11 septembre en Pologne et en Slovénie



PHASE FINALE

Huitièmes de finale

Samedi 3 septembre (à Ljubljana, Slovénie)

Slovénie (2) - Allemagne (15) : 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22)

Italie (3) - Cuba (14) : 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18)



Dimanche 4 septembre (à Gliwice, Pologne)

Etats-Unis (8) - Turquie (9) : 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12)

Pologne (1) - Tunisie (16) : 3-0 (25-20, 25-15, 25-20)



Lundi 5 septembre (à Ljubljana, Slovénie)

Ukraine (10) - Pays-Bas (7) : 3-0 (25-16, 25-19, 25-18)

France (6) - Japon (11) : 3-2 (25-17, 21-25, 26-24, 22-25, 18-16)



Mardi 6 septembre (à Gliwice, Pologne)

Serbie (4) - Argentine (13) : 0-3 (23-25, 21-25, 23-25)

Brésil (5) - Iran (12) : 3-0 (25-17, 25-22, 25-23)



Entre parenthèses, le classement établi à l'issue du Tour Préliminaire avec les deux pays-hôtes placés automatiquement aux deux premières places.



Quarts de finale

Le 7 septembre à Ljubljana

Italie - France : 3-2 (24-26, 25-21, 23-25, 25-22, 15-12)

Slovénie - Ukraine : 3-1 (18-25, 26-24, 25-19, 25-23)



Le 8 septembre à Gliwice

Brésil bat Argentine : 3-1 (25-16, 25-23, 25-22, 25-21)

Pologne - Etats-Unis : 3-2 (25-20, 27-25, 21-25, 22-25, 15-12)



Demi-finales

Le 10 septembre à Katowice

Pologne - Brésil : 3-2 (23-25, 25-18, 25-20, 21-25, 15-12)

Italie - Slovénie : 3-0 (25-21, 25-22, 25-21)



Petite finale

Le 11 septembre à Katowice

Brésil - Slovénie : 3-1 (25-18, 25-18, 22-25, 25-18)



Finale

Le 11 septembre à Katowice

Pologne - Italie : 1-3 (25-22, 21-25, 18-25, 20-25)



TOUR PRELIMINAIRE

Groupe A (à Katowice en Pologne)

1- Serbie 9 points >>> QUALIFIEE

2- Ukraine 6 >>> QUALIFIEE

3- Tunisie 3 >>> QUALIFIEE

4- Porto Rico 0



Samedi 27 août

Tunisie - Porto Rico : 3-0 (25-19, 25-17, 25-20)

Ukraine - Serbie : 0-3 (26-28, 21-25, 20-25)



Lundi 29 août

Serbie - Porto Rico : 3-0 (26-24, 25-21, 25-16)

Ukraine - Tunisie : 3-0 (25-21, 25-19, 25-15)



Mercredi 31 août

Serbie - Tunisie : 3-0 (29-27, 25-15, 25-17)

Ukraine - Porto Rico : 3-1 (24-26, 25-19, 25-16, 25-19)



Groupe B (à Ljubljana en Slovénie)

1- Brésil 8 points >>> QUALIFIE

2- Japon 6 >>> QUALIFIE

3- Cuba 4 >>> QUALIFIE

4- Qatar 0



Vendredi 26 août

Brésil - Cuba : 3-2 (31-33, 21-25, 25-16, 25-17, 18-16)

Japon - Qatar : 3-0 (25-20, 25-18, 25-15)



Dimanche 28 août

Cuba - Qatar : 3-1 (25-21, 25-21, 22-25, 25-19)

Brésil - Japon : 3-0 (25-21, 25-18, 25-16)



Mardi 30 août

Brésil - Qatar : 3-0 (25-12, 25-23, 26-24)

Japon - Cuba : 3-1 (25-18, 21-25, 25-15, 25-19)



Groupe C (à Katowice en Pologne)

1- Pologne 9 points >>> QUALIFIEE

2- Etats-Unis 6 >>> QUALIFIES

3- Mexique 2

4- Bulgarie 1



Vendredi 26 août

Etats-Unis - Mexique : 3-0 (25-18, 25-20, 25-12)

Pologne - Bulgarie : 3-0 (25-12, 25-20, 25-20)



Dimanche 28 août

Etats-Unis - Bulgarie : 3-0 (25-20, 25-23, 26-24)

Pologne - Mexique : 3-0 (25-17, 25-14, 25-19)



Mardi 30 août

Mexique - Bulgarie : 3-2 (20-25, 25-20, 25-23, 23-25, 18-16)

Pologne - Etats-Unis : 3-1 (23-25, 25-21, 25-19, 25-21)



Groupe D (à Ljubljana en Slovénie)

1- France 8 points >>> QUALIFIEE

2- Slovénie 7 >>> QUALIFIEE

3- Allemagne 3 >>> QUALIFIEE

4- Cameroun 0



Vendredi 26 août

France - Allemagne : 3-0 (25-22, 28-26, 26-24)

Slovénie - Cameroun : 3-0 (25-19, 25-23, 25-21)



Dimanche 28 août

Allemagne - Cameroun : 3-0 (30-28, 25-14, 25-19)

France - Slovénie : 3-2 (25-21, 22-25, 23-25, 34-32, 15-7)



Mardi 30 août

France - Cameroun : 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

Slovénie - Allemagne : 3-0 (25-16, 25-22, 25-17)



Groupe E (à Ljubljana en Slovénie)

1- Italie 9 points >> QUALIFIEE

2- Turquie 6 >>> QUALIFIEE

3- Canada 3

4- Chine 0



Samedi 27 août

Turquie - Chine : 3-0 (25-15, 25-19, 25-14)

Italie - Canada : 3-0 (25-13, 25-18, 39-37)



Lundi 29 août

Canada - Chine : 3-0 (25-23, 25-21, 25-23)

Italie - Turquie : 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)



Mercredi 31 août

Canada- Turquie : 0-3 (23-25, 23-25, 17-25)

Italie - Chine: 3-0 (25-14, 25-10, 25-14)



Groupe F (à Ljubljana en Slovénie)

1- Pays-Bas 8 points >>> QUALIFIES

2- Iran 5 >>> QUALIFIE

3- Argentine 4 >>> QUALIFIEE

4- Egypte 1



Samedi 27 août

Pays-Bas - Egypte : 3-0 (25-17, 25-22, 25-16)

Argentine - Iran : 2-3 (25-22, 28-30, 18-25, 34-32, 19-21)



Lundi 29 août

Argentine - Pays-Bas : 2-3 (30-28, 25-20, 21-25, 25-27, 9-15)

Iran - Egypte : 25-14, 25-19, 22-25, 26-24



Mercredi 31 août

Argentine - Egypte : 3-2 (27-25, 26-28, 24-26, 25-17, 15-6)

Iran - Pays-Bas : 1-3 (22-25, 25-21, 20-25, 18-25)



>>> Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes sont qualifiés pour la phase finale. Un classement sera établi parmi les 16 qualifiés, et le 1er affrontera le 16eme, le 2eme affrontera le 15eme...etc.