Ligue Européenne (F) : Nette victoire pour l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan

Les Bleues peuvent continuer à croire au Final Four de la Ligue Européenne. Au lendemain de leur succès face à la Roumanie, les joueuses d’Emile Rousseaux ont profité du manque de compétitivité de l’Azerbaïdjan pour enchaîner avec une victoire nette et sans bavure. Dès les premiers échanges, les coéquipières d’Héléna Cazaute ont pris les commandes pour prendre sept points d’avance. Malgré un court temps faible et trois points concédés consécutivement, les Tricolores ont repris leur marche en avant avec un 7-2 qui les a rapprochées de la barre des dix points d’avance, qui n’a toutefois été atteinte qu’en toute fin de manche, le premier set étant remporté de onze longueurs. Vexées et avide de sauver l’honneur après quatre défaites en quatre matchs de Ligue Européenne, les Azerbaïdjanaises ont démarré la deuxième manche avec le mors aux dents.

Les Bleues ont leur destin en mains

Mais les Bleues, sans jamais s’affoler, ont su revenir patiemment puis une série de six points consécutifs leur a permis de repasser devant au tableau d’affichage pour aller chercher nettement ce deuxième set. Averties, les joueuses d’Emile Rousseaux et Cyril Ong n’ont pas laissé de terrain à leurs adversaires qui, si elles se sont accrochées, ont fini par baisser de pied dans le dernier tiers du set. En effet, une série de six points consécutifs a permis aux Bleues de s’envoler pour aller chercher une victoire en trois manches sèches (25-14, 25-19, 25-20). Avec le revers surprise de l’Espagne, jusqu’alors invaincue, face à la Roumanie après avoir pourtant remporté les deux premiers sets, les Tricolores reviennent à deux points des Espagnoles, qu’elles affrontent ce dimanche pour conclure cette première phase de compétition.



VOLLEY - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE A

Tournoi retour - 2eme journée - Samedi 5 juin 2021

Roumanie - Espagne : 3-2 (24-26, 24-26, 25-20, 25-21, 15-12)

France - Azerbaïdjan : 3-0 (25-14, 25-19, 25-20)



Classement du Groupe A

1- Espagne 12 points

2- France 10

3- Roumanie 8

4- Azerbaïdjan 0