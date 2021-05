Ligue européenne (F) : Les Bleues encore battues

Première victoire, dimanche contre l'Azerbaïdjan ?



Avec une formation rajeunie, l’équipe de France féminine a réussi à prendre un set à l’Espagne (25-18, 22-25, 25-18, 25-23) samedi soir à Cluj-Napoca, pour sa deuxième rencontre en Golden League européenne.

Résumé et réactions d'après-match ➡️ https://t.co/NI5C0gXqPx pic.twitter.com/SCdnHPHjme

— FFvolley (@FFvolley) May 29, 2021

VOLLEY - LIGUE EUROPEENNE (F) / GROUPE A

2eme journée - Samedi 29 mai 2021

France

Classement du Groupe A

France 1

Bis repetita pour les Bleues. Déjà battues la veille lors de la première journée de la Ligue européenne, au tie-break face à la Roumanie,Cette fois, les Françaises n'ont pas réussi à gagner plus qu'un set contre des Espagnoles qui avaient mieux démarré le match. Sans leur meilleure joueuse Helena Cazaute, laissée au repos pour pouvoir souffler, elle qui avait pratiquement disputé toutes les rencontres de l'équipe de France depuis l'été dernier, et avec une équipe volontairement rajeunie, les Tricolores, menées un set à rien, avaient pourtant réussi à recoller à un set partout. Très à l'aise sur les contres notamment (15 samedi), la Roja a alors de nouveau passé la vitesse supérieure.Et, cette fois, la France, malgré pour tenter de mener la révolte Lisa Arbos (18 points), Leia Ratahiry (12 points) ou encore Manon Moreels (11 points), alignée pour pallier l'absence de Cazaute, a baissé définitivement pavillon. Avec un seul point après ces deux premiers matchs, perdus,A deux mois et demi de retrouver les Azéries en phase de poules à l'Euro, il serait également intéressant pour les Françaises, au-delà de débloquer leur compteur dans cette Ligue européenne, de prendre un ascendant psychologique.: 3-1 (25-18, 22-25, 25-18, 25-23)Azerbaïdjan -: 0-3 (14-25, 13-25, 11-25)Roumanie 5Azerbaïdjan 0